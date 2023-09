Elevate ammende per un totale € 29.000 circa

Terni, 7 sett. 2023 – Nell’ultima settimana, nell’ambito di specifici controlli mirati sia al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare che al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni, in stretta collaborazione con il personale del Comando Provinciale ternano, ha eseguito accurati controlli presso quattro attività di “autolavaggio autovetture” ubicate nel capoluogo ed a Narni, tutte gestite da cittadini extracomunitari di origine asiatica ed africana.

All’esito di tale attività ispettiva, sono stati deferiti in stato di libertà i titolari dei quattro esercizi commerciali, due per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con contestuale adozione del provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale” e due per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione; inoltre due esercizi sono stati sanzionati amministrativamente per la riscontrata presenza di lavoratori in “nero”, con elevazione di ammende per un totale € 29.000 circa.

