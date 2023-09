Dal 15 settembre all’1 ottobre la terza edizione ricca di approfondimenti e divertimento. Ad aprire la kermesse l’incontro “Il Made in Italy agroalimentare e il turismo di qualità

Orvieto, 7 sett. 2023 – Terza edizione per Orvieto Città del Gusto, dell’Arte, del Lavoro e dell’Innovazione, l’appuntamento ideato e realizzato dal Consorzio Orvieto Way of Life, da Fondazione Cotarella e Coldiretti Umbria, con il patrocinio del Comune di Orvieto, della Camera di Commercio dell’Umbria e di Rai Umbria e il fondamentale supporto del Gal Trasimeno Orvietano.

L’appuntamento nel centro storico della Città della Rupe è dal 15 settembre all’1 ottobre con tantissime iniziative di approfondimento ma anche di animazione, che declineranno i quattro temi cardine dell’evento, ovvero il Gusto, l’Arte, il Lavoro e l’Innovazione.

L’appuntamento è stato presentato nella mattina di giovedì 7 settembre con una conferenza a Palazzo Donini a Perugia, a cui hanno preso parte gli organizzatori della kermesse, i partner e le istituzioni.

