Bastia Umbra, 8 sett. 2023 – I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno tratto in arresto due persone, un35enne di origine polacche ed un 33enne assisano entrambi residenti nel centro abitato di Bastia Umbra, in quanto colti in flagranza di reato mentre cercavano di scardinare la biglietteria automatica presente all’interno della Stazione Ferroviaria per appropriarsi delle monete contenute all’interno.

I militari impegnati in servizio di perlustrazione del territorio, nell’effettuare un controllo all’interno della Stazione Ferroviaria, hanno notato i due uomini che, con fare sospetto, armeggiavano nei pressi della biglietteria. Immediatamente fermati e identificati sono stati trovati anche in possesso di vari arnesi da scasso presumibilmente utilizzati per forzare il dispositivo elettronico.

I due uomini sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso e, al termine delle formalità, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza presenti presso la sede del Comando Compagnia di Santa Maria degli Angeli, in attesa dell’udienza direttissima fissata presso il Tribunale di Perugia per la mattinata di venerdì.

