Il 16 settembre divertimento ed enogastronomia no stop con un occhio al commercio

Corciano, 8 sett. 2023 – E’ la prima volta che accade. Sabato 16 settembre, a partire dalle 17:00 e fino al giorno successivo sarà: “Notte Gialla al Girasole”. Una “serata no stop” organizzata dalle associazioni di San Mariano in sinergia con i titolari delle attività del Centro Commerciale e con il patrocinio del Comune di Corciano.

L’intento del progetto è combinare la voglia di spensieratezza di quanti parteciperanno, assicurata da spettacoli, danza, moda, musica ed enogastronomia, con la possibilità di conoscere più da vicino le realtà commerciali del popoloso quartiere, nel quale risiedono circa 12mila residenti.

“Durante la serata non mancheranno momenti di aggregazione e socialità – ha evidenziato l’assessore alla cultura Francesco Mangano – con l’esibizione dal vivo di due gruppi locali (Stereo4, Gabuby Royal– ndr) e un Dj set presso il Pantarei, insieme a una sfilata di moda con protagoniste le bellezze locali (de Il Gabro e Il bello delle donne – ndr).

Non mancherà neppure l’animazione per bambini, così da consentire ai genitori di prendersi del tempo in tranquillità” Una sorta di “notte bianca” personalizzata, visto che nel nome del Girasole c’è proprio il colore giallo, che nasce con l’intento di riproporsi di anno in anno diventando un appuntamento fisso.

“E’ stata indispensabile la collaborazione tra associazioni e commercianti per portare avanti il progetto – ha commentato l’assessore all’associazionismo e sport Francesco Cocilovo – e saluto con soddisfazione il collegamento che si è creato tra il borgo di San Mariano e il Girasole. Abbiamo messo a disposizione tutte le nostre energie – ha aggiunto – per garantire un appuntamento che possa regalare divertimento e promuovere le attività locali”. L’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di vigilanza insieme alla Croce Rossa ed alla Protezione Civile. Gli stand gastronomici saranno dislocati all’interno dell’area.

