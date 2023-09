Due giornate: il 13 e il 20 settembre 2023 dalle ore 10 alle ore 17 per esplorare la sede storica, le aule, i laboratori, il Campus, gli spazi verdi luoghi dove intraprendere le carriere internazionali

Perugia, 8 sett. 2023 – L’Università per Stranieri di Perugia apre le porte alle nuove matricole che vogliono conoscere le opportunità formative e le carriere internazionali dell’Ateneo. Si chiama “Orienta Days Unistrapg” ed è un evento di orientamento di due giorni che si terrà presso lo storico Palazzo Gallenga a Perugia.

L’iniziativa, che si svolgerà il 13 e il 20 settembre 2023, dalle ore 10 alle ore 17, è studiata per offrire una preziosa opportunità di orientamento alle matricole per conoscere e intraprendere le carriere internazionali (https://www.unistrapg.it/node/29) ma anche per ricevere informazioni relative alle ricchezze culturali di Perugia e dintorni.

In questo contesto singolare, i futuri studenti avranno la possibilità di familiarizzare con l’Ateneo, ottenendo informazioni dettagliate sulle modalità di immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale direttamente dallo staff del Servizio Orientamento. Il team, supportato da studenti senior e docenti dell’Ateneo, sarà a disposizione per ricevimenti e consulenze one-to-one dalle ore 10 alle 14.

Il programma della giornata sarà arricchito da una visita guidata del Campus universitario, in programma alle 15:00. Questo tour rappresenta una perfetta occasione per scoprire i servizi e le strutture dell’Ateneo, (laboratori, biblioteche, spazi verdi, aule studenti) permettendo ai partecipanti di immergersi totalmente nellambiente accademico che caratterizza l’Università per Stranieri di Perugia. Il punto di ritrovo per la visita è fissato a Palazzo Gallenga, piano -1, da dove si partirà per un tour a piedi alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Università ha da offrire.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, i futuri studenti possono rivolgersi al Servizio Orientamento situato sempre a Palazzo Gallenga, (piano -1,) contattabile via e-mail all’indirizzo orientamento@unistrapg.it o telefonicamente al numero 075 57 46 511.

