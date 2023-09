Sindaco Lorenzo Pierotti, l’incontro effettuato prosegue il percorso di collaborazione istituzionale in materia di sicurezza

Corciano, 12 sett. 2023 – La sicurezza di Corciano al centro del colloquio, nella sede municipale, tra il Sindaco Lorenzo Pierotti e i rappresentati dell’Arma dei Carabinieri. Presenti all’incontro – sollecitato dal Prefetto Armando Gradone, particolarmente sensibile alle istanze di sicurezza del territorio – il Colonnello Stefano Romano, comandante provinciale di Perugia, il capitano Tamara Nicolai, comandante della compagnia di Perugia e il comandante della Stazione corcianese, Luogotenente Vincenzo Nocelli che hanno ribadito l’impegno dell’Arma per garantire il presidio del territorio.

Molteplici i temi trattati, dal contrasto a criminalità e microcriminalità, alla tutela delle zone commerciali, di Taverne di Corciano, compresa l’esigenza di garantire lo svolgimento di servizi tanto nella zona nord (Capocavallo/Mantignana) quanto nella zona Sud (Ellera/San Mariano) utilizzando anche le pattuglie già in servizio nel territorio del Comune di Perugia.

“Corciano vanta un ottimo rapporto con l’Arma– il commento del Sindaco Lorenzo Pierotti – e l’incontro effettuato prosegue il percorso di collaborazione istituzionale in materia di sicurezza. I Carabinieri – aggiunge il primo cittadino – rappresentano un punto di riferimento indispensabile nelle attività di presidio del territorio, operando in sinergia, in maniera stabile e puntuale, con la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine. Ringrazio il Colonnello Romano ed il Capitano Nicolai per il tempo che ci hanno dedicato, a nome mio e di tutta la comunità rinnovo gli auguri di un proficuo lavoro. Un ringraziamento speciale al Prefetto di Perugia Armando Gradone, persona eccezionale che si dimostra sempre attento alle esigenze del nostro territorio.”

