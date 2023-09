Le ragazze del Prof. Patrizio Arcangeli puntano alla finale

Perugia 13 sett. 2023 – Sono in corso a Camerino le finali nazionali dei Campionati studenteschi di Pallavolo che vedranno scendere in campo, dal 12 al 15 settembre, le due squadre (maschile e femminile) delle scuole secondarie di secondo grado vincitrici delle fasi regionali di tutta Italia, in totale quaranta in rappresentanza delle 20 regioni partecipanti.

A rappresentare l’Umbria sono le studentesse del Liceo Pieralli che frequentano i diversi corsi (scienze umane, linguistico e economico sociale), diventate campionesse provinciali e regionali. La squadra umbra, composta da ragazze di 17 anni, che giocano in diverse società sportive, ha disputato già due gare, vincendo per 2 set a 0 contro il Lazio e perdendo con il Friuli (vincitore del girone) per 2 set a 1. Alla guida della squadra umbra c’è il Prof. Patrizio Arcangeli che evidenzia come le studentesse, pur provenendo da realtà diverse, abbiano trovato subito un buon affiatamento.

