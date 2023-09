Sul podio ai campionati eruopei karate di stile goju-ryu

Perugia, 18 sett. 2023 – Un pieno di medaglie per la spedizione che ha rappresentato l’Italia ai “XX EGKF Championship Karate GoJu Ryu 2023” disputati a Liegi in Belgio.

L’avvincente kermesse ha visto confrontarsi le migliori scuole continentali GoJu ryu in competizioni di kumite e kata di stile; come da pronostico Romania, Portogallo e Germania si sono aggiudicate le prime posizioni nel medagliere assoluto supportate da un tifo incandescente nel Centre Sportif de Soumage che ha registrato il tutto esaurito nelle tre lunghe giornate di gare.

La selezione italiana si è ben comportata riuscendo a terminare al quarto posto assoluto nel computo delle medaglie con sette ori, sei argenti e venti bronzo nelle categorie da Kids a Grand Master.

Sopra ogni aspettativa il bottino raccolto dai ragazzi del Cus Perugia che rientrano tutti dal Belgio con una medaglia al collo. Doppio alloro per la campionessa Serena Dragoni che centra l’oro tra i veterani ed il bronzo nella squadra mista a fianco di Lucia Coata, Leonardo Suvieri e Matteo Cianchetti.

Medaglia d’argento per l’inossidabile Vittorio Gatti nei GranMaster e per la squadra femminile cadetti di kumite capitanata da Aurora Galletti che bissa il bronzo nell’individuale cadetti dei massimi.

Determinante Manuel Fiorucci nella squadra cadetti che nell’ultima stoccata contro il Portogallo regala il bronzo alla squadra Cadetti.

Emozionanti le prove di Tommaso Dini, cadetti 63kg e Lucia Coata 61kg senior, che centrano il bronzo dopo due combattutissime finali rispettivamente contro i rappresentanti di Bulgaria e Romania.

Buono l’esordio in gare internazionali di Eva Magrini, Eva Puzovic e Tommaso Poli, da segnalare la prestazione di Edoardo Ragani che nella semifinale nella 68kg juniores, in vantaggio a cinque secondi dal termine si distraeva concedendo all’avversario rumeno lo spiraglio per un calcio e l’accesso alla finale e al titolo. Un peccato prontamente riscattato nei ripescaggi per il bronzo conquistato contro il coriaceo ucraino.

Parla il tecnico Andrea Arena ”Siamo davvero soddisfati per i risultati conquistati dai nostri ragazzi che hanno superato anche ogni più rosea previsione. Tra competizioni individuali ed a squadre tutti i nostri giovani tornano a casa con un alloro.

Un successo fuori misura in una gara in cui i valori messi in campo dalle rispettive selezioni internazionali era di tutto rispetto sebbene in un campionato continentale di stile. Un punto di partenza e non un traguardo su cui iniziare l’imminente stagione sportiva agonistica ricca di importanti appuntamenti. Si torna dal Belgio arricchiti da un’esperienza unica per i nostri giovani non solo per l’aspetto sportivo ma per una crescita personale a tutto tondo.”.

Conclude il capitano Serena Dragoni “E’ stato bello tornare a calpestare le tappetine come atleta a fianco dei ragazzi che alleno tutto l’anno e condividere con loro forte emozioni. Le medaglie conquistate ed il titolo sono state la ciliegina sulla torta ma quello che più conta è avere la certezza di avere a fianco dei giovani già pronti ad affrontare competizioni di alto profilo e poter puntare in alto anche nelle prossime gare”.

