Foligno, 19 sett. 2023 – Il Comune di Foligno aderisce alla manifestazione nazionale ‘Puliamo il mondo’ in programma domenica 24 settembre, per iniziativa di Legambiente. L’Ente, in collaborazione con Legambiente, promuoverà un’azione di pulizia negli spazi pubblici: vi può prendere parte qualunque cittadino. Ai volontari saranno garantiti copertura assicurativa e materiale per l’attività (come guanti e cappello). Il luogo per il ritrovo è fissato alle 9 nel parcheggio del cimitero centrale.

