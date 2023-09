Il 15 ottobre escursione di 40 chilometri da Città della Pieve a Fontignano, promossa da L’olivo e la ginestra e Filippide

Città della Pieve, 23 sett. 2023 – Quaranta chilometri a piedi da Città della Pieve a Fontignano, sulle orme di Pietro Vannucci.

Si svolgerà domenica 15 ottobre, con partenza alle ore 7,30 dal centro storico di Città della Pieve, la prima “Camminata del Perugino”. Itinerario a tappe, attraverso antichi borghi, boschi, oliveti e vigne, uniti dal fil rouge del Divin pittore.

La presentazione dell’iniziativa, promossa per celebrare i 500 anni dalla morte del Maestro, delle associazioni L’Olivo e la Ginestra e il Gruppo Sportivo A.S.D. Filippide, ha avuto luogo ieri mattina all’interno della Rocca Perugina, a Città della Pieve. Sono intervenuti il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, i presidenti delle due associazioni (Luis Montagnoli e Giovanni Farano) e per conto della BCC Banca Centro Toscana Umbria, Emanuela Vetralla.

Itinerario con quattro soste attraverso i comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Perugia, la Camminata del Perugino” percorrerà alcuni tratti del circuito “I sentieri del Perugino”, realizzato nel 2018.

La partenza come detto è fissata a Città della Pieve (città natale di Pietro Vannucci) da dove si partirà in direzione Fontignano (luogo della morte del grande artista), su un percorso lungo 40 chilometri. L’itinerario prevede quattro soste, ciascuna con un punto di ristoro e con la possibilità di interrompere la camminata a seconda delle possibilità o del tempo a disposizione: la prima tappa sarà a Paciano dopo 13 chilometri, la seconda a Panicale dopo 19 chilometri, la terza al Santuario di Mongiovino (26 chilometri) e l’ultima a Fontignano, dove è prevista la visita alla tomba del Perugino.

Ad ogni sosta si potrà essere riportati al punto di partenza con un servizio navetta che va prenotato anticipatamente. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco utile al cammino ed una t-shirt dedicata all’evento.

“Questo del Perugino è emblematico delle potenzialità dei cammini di questo territorio – è stato sottolineato oggi in conferenza stampa -. Un tragitto pieno di interessanti testimonianze, che potrebbero essere ulteriormente sviluppate e valorizzate”.

“La Camminata non poteva essere concepita in maniera migliore – è stato il pensiero espresso dal sindaco Risini -: essa si colloca a chiusura degli importanti eventi promossi per celebrare i 500 anni dalla morte del Perugino che così grande eco hanno avuto a livello nazionale e non solo”.

Farano ha fatto notare come il mondo dei cammini eserciti un fascino sempre maggiore e ha dichiarato di non escludere una continuità in futuro per la Camminata del Perugino. “L’obiettivo da inseguire – ha infine affermato Montagnoli – è cercare di sviluppare una proposta turistica adeguata intorno ai cammini del Perugino”.

L’evento del 15 ottobre è patrocinato dai Comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Perugia, dall’Unione dei Comuni del Trasimeno e sostenuto dal Gal Trasimeno Orvietano.

Gli interessati possono iscriversi online fino al 13 ottobre consultando il seguente sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20232988.

Per eventuali comunicazioni e richieste di chiarimenti si possono contattare Louis Montagnoli (tel. 3471715155 – mail louismontagnoli@libero.it.) e Giovanni Farano (tel. 3470068742 o mail: giov.far@gmail.com).

