Perugia, 23 sett. 2023 – Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato di Perugia nell’area della stazione di Fontivegge, con una funzione di deterrenza e repressione verso episodi di microcriminalità, degrado urbano, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.

L’attività di prevenzione ha visto l’impiego di una “task force”, composta oltre che delle Volanti, anche dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e dal personale del Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della Polizia Locale che hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto, piazza del Bacio.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno effettuato anche un controllo dei parcheggi Fonti di Veggio in via A. Capitini e degli spazi comuni di alcuni immobili in cui erano state segnalate delle situazioni di degrado urbano.

Durante il pattugliamento, nell’area dello Skate Park, il personale del Reparto ha fermato e sanzionato due cittadini nigeriani – rispettivamente classe 1998 e1992 – per la violazione dell’ordinanza sindacale del 4 maggio – relativa alla limitazione della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione, ai fini del consumo, di bevande alcoliche.

Il servizio è poi proseguito con il pattugliamento di piazza V. Veneto, durante il quale è stato fermato ed identificato un cittadino tunisino – classe 1989, irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti di polizia ed una cittadina italiana – classe 1992 – gravata da precedenti di polizia ed un avviso orale del Questore.

Vista la posizione di irregolarità del 34enne, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura dove è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Successivamente, è stato posto a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione che, dopo le attività di rito, ne ha curato l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gorizia.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno effettuato anche dei posti di controllo nelle direttrici maggiormente trafficate identificando 68 persone e sottoponendo a controllo 34 veicoli al fine di accertare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti.

