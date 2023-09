Una ribalta promozionale importante: il commento dell’assessore Letizia Guerri, che con il sindaco Luca Secondi e l’assessore Rodolfo Braccalenti ha accolto la comitiva della Transitalia Marathon

Città di Castello, 26 sett. 2023 – “Per due giorni Città di Castello ha veramente avuto gli occhi addosso del mondo degli appassionati di mototurismo, perché con la tappa di domenica della Transitalia Marathon ci siamo fatti conoscere e apprezzare da 450 centauri provenienti da 23 nazioni, una ribalta promozionale per il nostro territorio senza precedenti e un solco importante che speriamo di continuare a scavare nel segno della collaborazione per i reciproci obiettivi con un’organizzazione di alto livello come quella guidata da Nico Urbinati, che ringraziamo per l’onore di aver portato la nostra città in un circuito così importante e dalle grandi potenzialità come quello dei viaggi in moto”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri testimonia così insieme al sindaco Luca Secondi e all’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti la soddisfazione per l’arrivo a Città di Castello della Transitalia Marathon 2023, la nona edizione della manifestazione internazionale non competitiva che fino al 27 settembre attraverserà la Penisola passando per l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, la Toscana e il Lazio.

Gli amministratori tifernati sono stati tra coloro che dal pomeriggio di ieri, fino a tarda sera, hanno ammirato lo spettacolo di una piazza Matteotti letteralmente riempita dai bellissimi modelli di moto maxienduro da viaggio superiori a 150 chilogrammi stradali con cui è arrivata in città, nella prima tappa di 200 chilometri partita in mattinata da Rimini, una comitiva entusiasta e colorata di centauri proveniente da tutti i continenti.

Per la prima volta in sella sui percorsi sterrati e asfaltati del territorio, i motociclisti protagonisti dell’evento hanno avuto la possibilità di scoprire le bellezze paesaggistiche, culturali e artistiche custodite da Città di Castello e dai suoi dintorni, prima di riunirsi a cena nel loggiato Gildoni. Una conviviale alla quale il sindaco Secondi ha preso parte insieme agli assessori Guerri e Braccalenti per testimoniare al patron Urbinati e al team di organizzatori, tra i quali il tifernate Luca Coltellini che ha propiziato l’arrivo della manifestazione, la riconoscenza per l’importante opportunità offerta a Città di Castello e l’interesse a ricercare fin dall’immediato futuro nuove e interessati occasioni di collaborazione.

“Città di Castello e il suo territorio, i suoi percorsi e la bellezza naturalistica, storica e culturale che può offrire sono piaciuti molto ai motociclisti della Transitalia Marathon e faremo del nostro meglio per accogliere di nuovo coloro che decideranno di tornare da noi, in sella a una moto, ma anche a una bicicletta”, afferma Guerri, che evidenzia “la vastità delle opportunità che ci ha offerto una manifestazione come questa di conoscere e collaborare con interlocutori di primissimo piano di tutto il mondo, ai quali contiamo di proporre interessanti idee e progetti per rivederci a Città di Castello”.

Dopo la notte trascorsa nelle strutture alberghiere cittadine, i centauri della Transitalia Marathon sono ripartiti stamattina alla volta di Chianciano Terme, seconda tappa di un itinerario che raggiungerà Follonica e avrà il suo capolinea a Riccione.

