Sabato 30 settembre alla Rocca di Braccio la seconda edizione dedicata al vino e al buon cibo

Montone, 26 sett. 2023 – Cibo e vino saranno i protagonisti della seconda edizione de “Il borgo dei sapori antichi – Wine Edition”, in programma a Montone sabato 30 settembre.

Visto il successo della manifestazione nel mese di luglio, nella splendida cornice della Rocca di Braccio, nei pressi del Parco della Rimembranza, a partire dalle ore 17 sarà possibile degustare il vino di dieci cantine umbre, assaggiare e acquistare prodotti agricoli di eccellenza, il tutto allietato da musica e divertimento.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale e Umbria Farm Experience ed AMA – Associazione Montone Agricoltori –, insieme alla Pro Loco, al Gruppo comunale di Protezione Civile e all’associazione Giovani Montone, con la volontà di promuovere e valorizzare le aziende agricole del territorio di Montone e dell’Umbria in generale, con una particolare attenzione alla stagionalità: per questo il focus sarà sul vino e i prodotti vinicoli, essendo settembre stesso mese di vendemmia. Non mancheranno le specialità umbre di norcini e casari, accompagnati da panificati realizzati con farina umbra biologica, ma anche sott’olio e confetture di ogni tipo, tutti realizzati con i prodotti della nostra regione.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di mettere al centro dell’attenzione l’eccellenza enogastronomica dei produttori agricoli umbri: farine e derivati, formaggi, miele, verdure di stagione, salumi ed insaccati, marmellate e confetture, vino e birre agricole, i quali saranno elaborati al fine di fornire ai partecipanti la possibilità di degustarli sotto la veste di ‘cibo di strada’. Punto cardine della serata sarà dunque la sinergia tra i vari produttori, con l’intento di trasmettere ed enfatizzare la possibilità di perseguire una filiera del cibo più sana e sostenibile per tutti”.

(1)