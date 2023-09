Perugia, 26 sett. 2023 – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un uomo di origine tunisina classe 1977, residente a Perugia, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, realizzato in seguito anche a diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini delle zone limitrofe via Birago, ha consentito ai militari di fermare il tunisino che, mentre aspettava l’uscita della figlia dalla scuola primaria di quella via, davanti alla stessa stava cedendo dello stupefacente ad un acquirente. L’attività ha permesso ai militari di recuperare 12 grammi di hashish, 95 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

In seguito all’arresto l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Capanne dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

