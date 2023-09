Maria Vittoria Imbriani, Matteo Capone e Agata Pinchi brillano nella più importante manifestazione multisport under 14 d’Italia. Le congratulazioni del vicesindaco Stefano Lisci

Spoleto, 26 sett. 2023 – Spoleto presente alle finali dell’ottava edizione del Trofeo Coni, la più importante manifestazione sportiva riservata agli Under 14.

La più importante manifestazione multisport under 14 d’Italia, che ha coinvolto oltre 4.400 atleti da 35 federazioni e 7 discipline sportive associate e ha visto la partecipazione del Presidente Giovanni Malagò, si è aperta il 21 settembre e si è svolta fino al 24 settembre lunga la Costa Jonica in Basilicata.

A vincere la classifica generale degli sport è stata la regione Lazio, ma anche l’Umbria ha ben figurato anche grazie agli ottimi risultati raggiunti dagli atleti spoletini.

Maria Vittoria Imbriani e Matteo Capone si sono aggiudicati la medaglia d’argento nella specialità del Tiro a Segno. Una conferma per Maria Vittoria Imbriani già affermatasi nella sua categoria, al Trofeo spoletino Guido Carletti confrontandosi con le scuole di Bracciano e Jesi.

Medaglia d’oro per la spoletina Agata Pinchi, insieme alla squadra selezionata dal CFT Umbro, nel Calcio misto maschile/femminile, 3vs3. La calciatrice di Spoleto, che ha brillato in maniera particolare risultando la calciatrice ad aver realizzato più reti, dopo essere cresciuta nella Ducato Femminile milita da quest’anno nella Ternana Woman.

“E’ sempre motivo di orgoglio e soddisfazione poter festeggiare i risultati dei nostri atleti che, sempre più spesso, riescono ad affermarsi in competizioni e tornei importanti – sono state le parole del vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – Mi congratulo non solo con gli atleti e le atlete, tra l’altro ancora giovanissimi, per essere riusciti a dare lustro alla nostra città e all’Umbria, ma anche con le società sportive che svolgono nel nostro territorio e con grande serietà un lavoro di formazione e di crescita di grande valore”.

