Perugia, 28 sett. 2023 – Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un cittadino italiano – classe 1968, gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia – per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Erano circa le tre di notte quando gli operatori hanno notato, lungo i portici di via Sicilia un uomo sospetto che, alla vista degli operatori, ha tentato dapprima di nascondersi dietro un pilastro e, successivamente, di eludere il controllo dei poliziotti e di darsi alla fuga passando dal sottopassaggio ferroviario.

Messisi subito all’inseguimento, gli agenti lo hanno raggiunto poco dopo. Sottoposto a perquisizione, il 55enne è stato trovato in possesso di un coltello multiuso modificato, verosimilmente per essere utilizzato come strumento di effrazione.

Sentito in merito, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione circa il possesso dell’oggetto.

Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Il coltellino, invece, è stato sottoposto a sequestro.

