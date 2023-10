Gualdo Tadino, questa mattina è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Massimiliano Presciutti e dal Vice Sindaco Marco Parlanti, Roberto Carlotti, grande atleta di Kickboxing che lo scorso 1 Ottobre ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo alla Wako World Cup di Jesolo.

Un risultato straordinario per lo sportivo di origine gualdese, visto che alla kermesse internazionale svoltasi in Veneto, si sono sfidati gli atleti più importanti di questa disciplina sportiva da combattimento. Parlando di numeri si sono registrati 1.718 iscritti provenienti da 45 Paesi suddivisi in diverse categorie divise per peso ed età.

Il maestro Carlotti va ricordato che è cintura nera V Dan di kickboxing. Esperto di arti marziali, è particolarmente attivo nel modo del sociale con l’associazione Libertas Margot, con la quale ha tenuto negli anni passati e tiene tutt’oggi diversi incontri nelle scuole della provincia di Perugia, anche a Gualdo Tadino, per parlare di bullismo e cyberbullismo.

L’Amministrazione Comunale ha così omaggiato Roberto Carlotti che attualmente vive a Perugia e che torna a Gualdo Tadino saltuariamente.

“E’ stato un vero onore poter ricevere in Municipio – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – un atleta gualdese di grande spessore come Roberto Carlotti.

Un esempio positivo per la nostra comunità ed una persona che oltre a conquistare titoli nelle più prestigiose gare di kickboxing a livello nazionale ed internazionale è anche impegnato attivamente nel sociale e con le scuole per parlare di temi delicati come il bullismo ed il cyberbullismo”.

“L’emozione di tornare oggi a Gualdo Tadino – ha dichiarato l’atleta di origine gualdese, Roberto Carlotti – ed essere ricevuto dall’Amministrazione Comunale in Municipio è tanta. Questa è una cosa eccezionale per me.

Ringrazio tutti i presenti e tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni per raggiungere i risultati che ho ottenuto. Nella vita mi sono sempre posto degli obiettivi che ho cercato di conseguire un passo alla volta.

Il prossimo è quello di ottenere la medaglia d’oro al Mondiale di Venezia che si disputerà a Marzo 2024. Continuerò inoltre a svolgere insieme all’Associazione Libertas Margot altre iniziative nelle scuole e lo farò sicuramente anche negli istituti di Gualdo Tadino, che ha un posto speciale nel mio cuore”.

