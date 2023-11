Perugia, 4 nov. 2023 – Il sistema di protezione civile dell’Umbria si mobilita in aiuto alla macchina dei soccorsi attivata in Toscana per fronteggiare le gravi criticità causate da forti allagamenti e maltempo che hanno interessato una vasta parte del territorio.

“La Regione ha dato immediatamente la sua disponibilità – riferisce l’assessore alla Protezione Civile, Enrico Melasecche – e già ieri sera, in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, è partita dall’Umbria una prima squadra di sommozzatori, dotata di un gommone, impegnata nella ricerca dei dispersi in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Nella tarda mattinata di oggi partirà una seconda squadra composta dalla dirigente e funzionari del Servizio regionale di Protezione civile e da altri volontari, alla volta del centro di ammassamento soccorritori di Campi Bisenzio. Qui verrà loro indicato dove recarsi e intervenire, con le idrovore e gli altri mezzi a disposizione, per liberare le famiglie e le attività produttive dalla morsa del fango”.

Per quanto riguarda l’Umbria, “il Centro regionale di protezione civile di Foligno monitora in modo continuativo la situazione, alla luce delle previsioni di ulteriori piogge fra sabato e domenica. Ieri si sono registrate numerose frane sparse in gran parte del territorio regionale, frequenti cadute di alberi ovunque vengono segnalate dai sindaci, ma non ci sono state situazioni di pericolo per la vita delle persone”.

“Nonostante la giornata tradizionalmente dedicata al ricordo dei Caduti ed alle Forze Armate è vigile e massima l’attenzione a quanto sta accadendo. Ringrazio fin da ora – conclude l’assessore Melasecche – la struttura della nostra Protezione Civile, con cui mi sono costantemente tenuto in contatto informando la Presidente Tesei sugli sviluppi delle varie situazioni, che dà ancora una volta prova della sua grande capacità di intervento e dell’impegno al servizio della comunità”.

