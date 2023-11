4 giornate di “Open day” e 4 di “Studente per un giorno”

Perugia 14 nov. 2023 – L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Giordano Bruno’ di Perugia presenta il progetto #OrientiAMO 2023-2024, rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, che si terrà nei mesi tra novembre 2023 e febbraio 2024.

L’Istituto è diviso in due poli: 1) Polo liceale con Liceo Linguistico tradizionale e con opzione ‘EsaBac’; Liceo Scientifico Scienze applicate (OSA) con opzione ‘Curvatura biomedica’ 2) Polo tecnico con indirizzo Tecnico Tecnologico per la Chimica, materiali e biotecnologie, con articolazione Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie; indirizzo Tecnico Tecnologico Sistema moda, articolazione Tessile, abbigliamento e moda.

«l’Istituto ‘Giordano Bruno’ si presenti quest’anno completamente rinnovato, – ha detto la Dirigente scolastica Anna Bigozzi – grazie alle Aule tematiche multimediali 4.0: ogni aula, già fornita di Smart Board, è stata dotata di Hyperwall, suggestive immagini a parete da cui si può accedere, tramite QR Code, a contenuti didattici personalizzati (apprendimento mediante il visual learning).

Le attrezzature ad alta tecnologia dei 16 laboratori scientifici, multimediali e linguistici garantiscono una sperimentazione didattica volta alla realtà contemporanea: ricerca scientifica insieme a cittadinanza attiva, diritti e pari opportunità. Questo per permettere di vivere l’esperienza scolastica in un ambiente attrattivo e creativo, volto al mondo attraverso progetti di internazionalizzazione, e attento all’integrazione di ogni studente, con azioni mirate a sviluppare i talenti individuali, per favorire future scelte consapevoli».

Sono previste 4 giornate di open day Sabato 18 novembre, domenica 3 e sabato 16 dicembre e sabato 13 gennaio sempre dalle 15 alle 19. L’iniziativa “Studente per un giorno” è prevista per il 28 novembre, Martedì 12 dicembre e 16 e 23 gennaio dalle 14,30 alle 16,30.

Info: Vicepresidenza (tel. 075 5152021); vicepresidenza@iisgiordanobruno.it; Segreteria didattica (tel. 075 5152011).

