Gubbio, 9 dic. 2023 – Un uomo scomparso da Rimini il primo dicembre è stato recuperato nel letto di un torrente dai Vigili del Fuoco di Gubbio. La vittima Walther Zanaroli, 75 anni.

Non si è trattato, secondo gli investigatori, di un gesto estremo come dimostra il tentativo di salvarsi utilizzando la cintura che si è sfilato ai pantaloni nel tentativo disperato di agganciarsi ai rovi, mentre scivolava verso il torrente. Più verosimilmente si è trattato di un incidente: l’uomo sarebbe probabilmente scivolato per andare a fare un bisogno.

Non ha potuto nemmeno chiamare i soccorsi, perchè il cellulare lo aveva lasciato nella sua auto ritrovata poco prima che scattassero le ricerche nel fiume. L’ultima cella agganciata dal telefonino della vittima risulta a Scheggia Pascelupo. I familiari avevano dato l’allarme tre giorni fa. Non è escluso, dunque, che il 75enne possa essere deceduto per assideramento subito dopo la caduta. La Procura di Perugia ha disposto l’autopsia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Gubbio ha recuperato nella notte il corpo dell’uomo che si trovava ,nella gola del Bottaccione con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

