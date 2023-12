Foligno, 10 dic. 2023 – Sono giorni che, puntualmente nelle prime ore del pomeriggio, un camper campeggia nella zona dell’isola pedonale in pazza della Repubblica e chi è a bordo, scende per farsi un giro in città fino al tramonto.

Molti commercianti sono arrabbiati, telefonano a chi di dovere ma il camper è sempre lì. Un appuntamento quasi fosso per poi “dileguarsi” verso l’uscita da via Gramsci quando è ormai scattata la zona a traffico limitato, inizia la movida e la gente e i bambini che percorrono la strada vorrebbero sentirsi a sicuro.

Sembra davvero strano che nessuno possa adottare un provvedimento capace di mettere fine a questo comportamento di chi ha deciso di godersi il centro storico in camper. Ieri, una pattuglia di vigili chiamata insistentemente da un commerciante ha elevato il verbale di multa ma, i commercianti, sono sicuri che il camper della vergogna tornerà anche oggi, sempre in barba alle regole del codice della strada e della più civile convivenza con la gente onesta.

Nel centro storico ci vorrebbe la presenza di una pattuglia della Polizia locale fissa. Una volta c’era, non solo in occasione delle grandi feste ma anche durante i normali giorni del calendario.

(45)