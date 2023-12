Terni, 12 dic. 2023 – Lunedì scorso, 11 dicembre, a seguito della denuncia dei due danneggiatori delle auto in sosta ad Orvieto, atti vandalici commessi a partire dall’agosto scorso ed intensificatisi nei mesi di ottobre e novembre, su proposta del Commissariato di P.S. della città etrusca, emesso dal Questore della provincia di Terni Bruno Failla, è stato notificato, nei confronti di uno dei due malviventi, pluripregiudicati e gravati da numerosi precedenti di polizia per i più svariati reati, non ancora destinatario di tale misura di prevenzione, l’Avviso orale, una sorta di ammonimento a tenere una condotta conforme alla legge, propedeutica ad altre più gravi provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Come si ricorderà i due giovani malviventi, orvietani e poco ultra venticinquenni, dediti alla commissioni di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, dopo una lunga e laboriosa indagine della sezione Anticrimine del Commissariato di polizia orvietano, erano stati denunciati per una serie di danneggiamenti alle auto in sosta che avevano destato non poco allarme sociale tra la popolazione locale e non solo.

In attesa di eventuali determinazioni dell’autorità Giudiziaria il Questore Failla ha ritenuto di infliggere tale misura ad uno dei due, risultandone il concorrente, già destinatario.

(3)