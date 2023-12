Incontro valido per la settima giornata di campionato di serie C

Ascoli, 12 dic. 2023– Al termine di una partita combattuta soprattutto nel primo tempo la compagine folignate esce vittoriosa dalla partita valida per la settima giornata di campionato serie C girone Umbria Marche.

Nonostante un primo tempo che vede il Foligno rugby avere la meglio per 35 minuti il punteggio termina per la prima frazione di gioco in un non sostanziale equilibrio è di 10 a 7 per i padroni di casa. Solo nel secondo tempo i falchi riescono a emergere e allungare sugli ascolani che non riescono senza a essere mai pericolosi concretamente.

A disposizione del coach Davide luzzi:

15 Morchid

14 Sotgiu

13 Casini (VK)

12 Masilla

11 Bourgeois

10 De Santis K

9 Cecconi

8 Degli Espositi

7 Busi

6 Ehigiator

5 Falcioni

4 Galici

3 Luzzi (1L)

2 Profidia (1L)

1 Murrizi (1L)

16 Casuso (1L)

17 Reali (1L)

18 Capitini

19 Ciri

20 Durro

Mete: De Santis, Galici, Masilla

Trasformazioni: 3 De Santis

Punizioni: 2 De Santis

