Perugia, 13 dic. 2023 – Incidente stradale semi frontale ieri sera a San Feliciano in via Concordia: quattro persone coinvolte e trasportate in ospedale dagli operatori del 118 per accertamenti sanitari

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Perugia, 3 ambulanze e 2 pattuglie di Carabinieri.

(2)