Gubbio, 13 dic. 2023 – Questa mattina, poco dopo le 9:30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti per soccorso a persona in un cantiere stradale in via Fontevole.

L’operaio caduto nella “trincea” di scavo della linea dell’acquedotto urbano, è stato estratto dai Vigili del fuoco che lo hanno consegnato alle cure del 118. L’uomo ha riportato contusioni alla schiena e forti dolori. Sul posto la polizia locale.

(0)