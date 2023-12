Il 15 e 16 dicembre due giornate per raccontare la scienza in maniera divertente e coinvolgente

Terni, 13 dic. 2023 – Dopo il successo dei concerti dedicati alla musica dal vivo, con il debutto della Arvedi AST Band, prosegue fino al prossimo 6 gennaio il ricco cartellone di eventi natalizi promossi dalCircolo Lavoratori Terni grazie al sostegno di Arvedi AST.

In calendario spettacoli dal vivo, letture e numerosi laboratori creativi e a grande richiesta tornano anche quest’anno i “Family Science Christmas” gli attesissimi appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica a cura del Gruppo Pleiadi Education Science Curiosity, che animeranno le giornate di venerdi 15 e sabato 16 dicembre.

Il tema dell’avventura e della scoperta saranno il fil rouge dell’edizione 2023 e il team di giovani scienziati del Gruppo Pleiadi, coinvolgerà il pubblico con nuove attività STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), raccontando la scienza in maniera divertente e coinvolgente. Le attività spazieranno dalla robotica, alla scoperta del corpo umano, dallo spazio, alla costruzione di una favola ambientata sulla riproduzione di una sezione di un vero Galeone, che verrà allestito nella Biblioteca CLT Arvedi AST e… molto altro!

Pleiadi è un gruppo di professionisti della cultura che, dal 2009, si occupa di didattica e comunicazione della scienza in tutte le sue forme. In particolare, è specializzata nella realizzazione di contenuti creativi ed interattivi legati a discipline STEAM con l’obiettivo di stimolare la curiosità e avvicinare grandi e piccoli a diverse tematiche.

“Pleiadi – afferma Lucio Biondaro fisico, divulgatore e co-fondatore del Gruppo – per il secondo anno consecutivo è stata scelta per avvicinare alla scienza adulti e bambini durante il Family Science Christmas del Circolo Lavoratori di Terni. Il tema di quest’anno vuole ispirare il desiderio di grandi e piccoli di esplorare il mondo da diversi punti di vista.

Pleiadi ha progettato attività curiose che consentono di comprendere nuovi ambiti scientifici ma anche di sviluppare la creatività e l’ingegno, con lo scopo di scoprire tutte le potenzialità della mente umana, in un ambiente in cui le sfide sono quotidiane e il divertimento va di pari passo con la passione. Il nostro obiettivo – conclude Biondaro – è crescere future generazioni curiose e appassionate ai fenomeni del mondo che ci circonda, creative e consapevoli, consegnando loro la cassetta degli attrezzi per costruire il mondo di domani”.

La partecipazione alle attività è gratuita. E’ consigliata la prenotazione a: CLT Eventi 3455989038 – eventi.clt@acciaiterni.it

Immancabili infine al Parco del CLT le luminarie e la suggestione della Natività, mentre per la gioia dei più piccoli, anche quest’anno c’è la Cassetta della Posta di Babbo Natale dove lasciare letterine e messaggi d’auguri.

