Umbria più vicina al cuore economico d’Italia e all’Europa. Vantaggi e opportunità presentate dai Presidenti Tesei e Fontana e dagli Assessori ai Trasporti, Melasecche e Terzi, delle due Regioni

Perugia, 18 dic. 2023 – Si inquadra nella strategia di sviluppo della rete infrastrutturale dell’Umbria, aprendo nuovi scenari per i collegamenti della regione, la nuova tratta aerea tra l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” e l’aeroporto internazionale Orio al Serio di Milano-Bergamo, che sarà operativo dal 25 marzo prossimo con voli tutti i giorni della settimana.

Le opportunità e i reciproci vantaggi che offre il nuovo volo sono stati al centro di una conferenza stampa convocata dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, alla quale hanno partecipato in videocollegamento il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi.

Presenti a Palazzo Donini rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, il presidente e il direttore generale di SASE (società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria, Antonello Marcucci e Umberto Solimeno; in rappresentanza della compagnia AeroItalia che effettuerà i voli Ugo Calvosa e Andrea Nastasi.

“Un volo che si inserisce nell’ottica di potenziamento del nostro aeroporto, che ha già raggiunto risultati straordinari, che ci collega al cuore economico del nostro Paese e offre alle nostre imprese la possibilità di incrementare gli interscambi già significativi con la Lombardia e tutto il nord – ha detto la presidente Tesei – Ringrazio la Regione Lombardia che ha condiviso con noi questo progetto, la Sase e la compagnia Aeroitalia e un ringraziamento particolare va Confindustria e alla Fondazione Perugia che ha incrementato con ulteriori risorse il suo sostegno proprio per concretizzare questo collegamento”.

“Abbiamo puntato soprattutto ad offrire un nuovo servizio – ha rilevato – connettendo l’Umbria con il principale hub low cost italiano, da cui si possono raggiungere via terra, in breve tempo, le città nevralgiche del Nord, e con altri voli 140 destinazioni dirette con Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Un collegamento importante, come detto, non solo per i nostri imprenditori e gli spostamenti degli umbri, ma anche per ritorni di incoming, per attrarre sempre più i turisti a raggiungere la nostra regione”.

Di reciproci vantaggi ha parlato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Unisce il cuore verde d’Italia, che finora ha sofferto per i difficili collegamenti con il resto del Paese, al cuore economico rappresentato dalla Lombardia.

Anche la nostra regione ne sarà sicuramente favorita. Sarà inoltre più facile e veloce per i nostri cittadini raggiungere l’Umbria, regione dalle grandi attrattive e ricca di importanti eventi culturali, a cominciare da Umbria Jazz”.

A esprimere grande soddisfazione l’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Claudia Terzi, che ha ricordato la “proficua e stretta collaborazione” fra le due Regioni. “L’aeroporto di Milano Bergamo, che ha già superato il tetto dei 14 milioni di passeggeri – ha detto – sarà collegato direttamente anche con un servizio ferroviario”.

“L’Umbria sta cambiando ogni giorno rispetto allo scenario che ci siamo trovati di fronte quattro anni fa e finalmente stiamo rompendo il diaframma che la isolava dal resto del Paese – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche – Questo nuovo collegamento ci consentirà di raggiungere Milano in appena 2 ore e 5 minuti ed è complementare al collegamento ferroviario con l’Alta Velocità.

Un altro importante risultato che si aggiunge a quelli conseguiti, fra l’altro con il consolidamento del FrecciaRossa fra Perugia e Milano, la fermata del FrecciaRossa a Terontola e Orte a beneficio dei cittadini di quei territori, la trasformazione del FrecciaBianca in FrecciaArgento sull’asse Roma-Salerno che stando a quanto previsto diventerà un FrecciaRossa confermando le fermate in Umbria.

Dopo un anno di lavoro – ha aggiunto – al tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture abbiamo conseguito la realizzazione della stazione MedioEtruria a Creti, con gli enormi vantaggi che in termini di abbattimento dei tempi ne deriveranno.

Per quanto riguarda il potenziamento della linea Foligno-Terontola, a metà febbraio sarà pronto il progetto per la realizzazione della nuova stazione a Collestrada, che collegherà l’aeroporto e rappresenterà la stazione di testa della metropolitana di superficie fino ad Ellera, contribuendo a decongestionare il traffico attorno al capoluogo di regione

(3)