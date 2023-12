Presentato dal vicesindaco Massimo Lagetti il completamento del progetto

MAGIONE 19 dicembre 2023 – Presentato dal vicesindaco, con delega alla sicurezza, Massimo Lagetti, il completamento del progetto di Videosorveglianza effettuato con sistemi di controllo dotati di tecnologia all’avanguardia in grado di monitorare i flussi di traffico in entrata e in uscita dalle principali vie di accesso nel territorio comunale di Magione.

Il sistema di controllo, oltre a permettere di intercettare in tempo reale auto rubate, non assicurate e mancanti di revisione, consente la decodificazione della targa, il tipo di veicolo, la marca, il modello e il colore, filtri importanti per poter identificare un veicolo in caso di furti o altri reati. Dà, inoltre, la direzione di marcia e il numero di ricorrenza, cioè quante volte un veicolo è passato sul territorio.

La piattaforma è estremamente evoluta anche sui dati relativi al traffico, importanti per il settore del turismo, per la progettazione di strade, per la messa in sicurezza delle stesse.

In alcune realtà turistiche i dati relativi al traffico possono consentire di effettuare valutazioni sui flussi turistici, i paesi d’origine da cui arrivano i turisti, i picchi nei diversi periodi dell’anno.

Consentita anche la rilevazione della velocità dei mezzi, dato importante per la valutazione del rischio in alcune strade anche per definire, dove necessario, i tipo di intervento per aumentarne il livello di sicurezza.

“Come amministrazione – commenta il vicesindaco Lagetti – riteniamo di aver fornito il nostro territorio di un sistema di controllo all’avanguardia. Partito alcuni anni fa da Villa -Soccorso siamo riusciti a dotare tutti gli ingressi, da Torricella fino a Sant’Arcangelo, di telecamere con il sistema targa-sistem e telecamere di contesto.

Oltre ad essere utili alle forze dell’ordine per quello che riguarda prevenzione e indagini in caso di furti o incidenti, i dati raccolti sono utili per molti altri settori quali il turismo e la sicurezza stradale. Al sistema possono accedere, previa richiesta, tutte le forze dell’ordine.”

All’incontro erano presenti agenti della polizia locale, tra cui il comandante Mario Rubechini, i carabinieri del comando di Magione con il comandante, maresciallo Roberto Biagini, rappresentanti della Questura di Perugia.

