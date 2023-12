Rete degli studenti medi in piazza contro il tavolo 112: l’accorpamento non s’ha da fare

Perugia, 20 dic. 2023 – Oggi mercoledì 20 Dicembre 2023 come Altra Scuola – Rete degli Studenti Medi siamo scesi in piazza davanti alla regione per dire no al ridimensionamento scolastico in Umbria.

Da questa estate in tutta Italia si è avviato un percorso con l’obbiettivo di ridimensionare gli istituti scolastici in tutta Italia, diminuendo l’autonomia delle scuole più piccole. Questo percorso non ha voluto tenere in considerazione la voce degli studenti, non ha coinvolto i sindacati studenteschi e non ha voluto interpellare le rappresentanze studentesche in queste importanti decisioni.

Il 13 dicembre 2023 l’assessorato al istruzione regionale, nel cosiddetto “Tavolo 112”, senza spiegazioni né preavvisi ha deciso di aggiungere alla lista degli accorpamenti previsti anche quelli tra il Liceo Classico “Plinio il Giovane” e l’IIS “Patrizi” Baldelli-Cavallotti” e tra l’istituto Alberghiero di Assisi ed l’Istituto “Polo-Bonghi”

Per noi questo è troppo, questa mattina siamo scesi in piazza nel giorno in cui si riunirà il tavolo 112 per discutere di queste decisioni. Siamo stati davanti alla regione con studenti da tante scuole di tutta l’umbria per chiedere alla giunta regionale di riconsiderare queste decisioni e fare marca indietro sul ridimensionamento scolastico.

“Non possiamo assolutamente accettare questa linea di condotta da parte delle istituzioni – dichiara Francesco Palmiotto Coordinatore Regionale di Altra Scuola – Rete degli Studenti Medi Umbria. “Chi governa un territorio dovrebbe preoccuparsi di ascoltare le parti sociali prima di prendere decisioni così importanti”.

E prosegue “Gli accorpamenti scolastici limitano il diritto alla rappresentanza andando a diminuire il numero di rappresentanti degli studenti per studente, accorpando gli istituti il personale sarà diminuito e la qualità della didattica inevitabilmente peggiorerà: dovremmo invece discutere di come potenziare e rendere più accessibile la formazione nella nostra regione tramite investimenti, servizi e borse di studio per le fasce di reddito più basse”.

Dichiara Marco Poggioni rappresentante degli studenti del Alberghiero di Assisi “L’accorpamento è un attacco all’identità dell’alberghiero, ai suoi riconoscimenti dell’UNESCO e della repubblica come scuola d’eccellenza. L’alberghiero è sempre stato un istituto all’avanguardia per gli studenti, che hanno bisogno di proseguire sulla linea che è stata tracciata in questi anni, per avere un percorso lineare e senza tagli”

Conclude Gianluca Cucina, Vice presidente della consulta di Perugia: “Noi rappresentanti non accetteremo tutti questi accorpamenti, è inaccettabile che la Regione Umbria decida di sopprimere delle realtà scolastiche senza confrontarsi con gli organi di rappresentanza studentesca”.

Chiediamo risposte immediate alle istituzioni, vogliamo che l’assessora Agabiti ci riceva per trovare soluzioni e fare chiarezza sulla vicenda dell’Alberghiero di Assisi: l’accorpamento non s’ha da fare.

(2)