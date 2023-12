A spiegarne le finalità, Gabriele Giottoli e Gianluca Tuteri

PERUGIA, 23 dic. 2023 – – Si è tenuta sabato mattina, al Circle social club a Madonna Alta, la conferenza di presentazione dell’associazione “Fuori Tutti – Insieme per Perugia”. A presentarla Gabriele Giottoli e Gianluca Tuteri.

In sala molta della società civile perugina. A partire dai rappresentanti delle associazioni di cittadini che in questi anni sono tornati ad essere protagonisti di una rivoluzione pacifica nei quartieri. Tra i presenti anche il sindaco Andrea Romizi, il consigliere regionale Andrea Fora e l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia.

A dare il via alla conferenza stampa Tuteri, che ha sgomberato «il campo da errate supposizioni. Fuori Tutti non è un partito, non è una lista elettorale, ma ha l’ambizione di fare politica. E’ un invito a vivere gli spazi comuni, la natura, le persone, a rialzare lo sguardo e guardare al futuro, ad ascoltare le idee degli altri e a parlare delle proprie.

A stare insieme per costruire il futuro delle persone e della città con spirito di fratellanza. Fuori Tutti vuole prendersi cura prima delle persone e poi delle cose e dove si pratica l’esperienza dell’ascolto delle differenze senza chiusura ottuse nei conformismi».

A rimarcare la mission dell’associazione Giottoli, che ha sottolineato come l’associazione nasce «dall’analisi dei bisogni manifestati dai cittadini durante i numerosi incontri avuti negli ultimi anni nel nostro territorio. Crediamo sia essenziale ripartire da una società disponibile all’incontro e al dialogo per ricreare fiducia nelle amministrazioni pubbliche e ingenerare la cultura».

L’associazione nasce naturalmente, ha sottolineato Giottoli, «grazie al coinvolgimento delle persone e i tavoli di partecipazioni applicato alle nostre deleghe. La scelta è nata contestualmente alle feste nei quartieri che in questi anni abbiamo promosso, dopo le difficoltà del Covid. Fuori Tutti è, infatti, un invito ad uscire dalle case, dai palazzi, a tornare ad occupare le piazze dei quartieri».

Ma è sul metodo, con cui sono stati raggiunti azioni importanti nei diversi ambiti delle deleghe dei due proponenti, che si è soffermato l’incontro.

«Un’idea che è cresciuta durante il lavoro che abbiamo svolto come amministratori e abbiamo colto l’indicazione da parte dei cittadini di tornare a discutere. L’amministrazione è proprio questo che deve fare, creare questo clima di partecipazione e di collaborazione, attenzione sulla cosa comune».

A sviluppare queste consapevolezze anche le attività delle feste nei quartieri che negli ultimi anni hanno rafforzato il rapporto con i cittadini e le associazioni che li rappresentano, nel centro storico e in periferia.

Ed ecco che il relazionarsi e il confrontarsi diventa un vero e proprio metodo con cui sono state portate avanti le azioni amministrative.

Scuola, partecipazione e innovazione, turismo, ma anche Sanita («il Comune deve riappropriarsi degli strumenti che ha a disposizione»), i record raggiunti dal gemello digitale («Perugia è seconda in Europa, prima in Italia» ha rimarcato Giottoli) e dai posti negli asili nido («primi in Europa» ha sottolineato Tuteri).

«Siamo qui a proporre questo modello come sistema per lo svolgimento di qualsiasi attività amministrativa, odierna e futura».

