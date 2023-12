Perugia, 23 dic. 2023 – L’imminente rievocazione del mistero della venuta del Figlio di Dio fra gli uomini per la salvezza del mondo, è quest’anno, nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, all’insegna del prepararsi ad accogliere la «Luce che ci arriva a Natale per portarla a credenti e non», come ha esortato l’arcivescovo Ivan Maffeis nel videomessaggio augurale scaricabile al link: «Accogliamo il messaggio di Luce che ci arriva dal Natale per portarlo nel mondo, a credenti e non credenti» – Diocesi Perugia.

Diversi sono gli eventi religiosi e socio-culturali a Perugia da vivere nel periodo natalizio. In tutte le chiese parrocchiali, di santuari e comunità religiose si vivranno con particolare raccoglimento e partecipazione le celebrazioni di Natale, come quelle eucaristiche della Notte del 24 dicembre, del giorno di Natale, della Festa della Santa Famiglia di Nazareth del 30 dicembre, del canto del Te Deum di ringraziamento del 31 dicembre, della Giornata mondiale della Pace del 1° gennaio con il canto Veni Creator e della Solennità dell’Epifania del Signore del 6 gennaio.

In Cattedrale. Domenica 24 dicembre, alle ore 23.15, si terrà la celebrazione dell’Ufficio delle Letture, e alle ore 24 la celebrazione della Notte di Natale presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis.

Lunedì 25 dicembre, Natale del Signore, le celebrazioni eucaristiche si terranno secondo l’orario festivo (ore 8, 11 e 18) e quella delle ore 11 sarà presieduta dall’arcivescovo.

Martedì 26 dicembre, Santo Stefano, le celebrazioni eucaristiche si terranno secondo l’orario festivo.

Concerto d’organo. In cattedrale, venerdì 29 dicembre (ore 16), a completamento del Festival Internazionale Laurenziano d’Organo 2023 dedicato al compositore Max Reger, si terrà il concerto del maestro Ugo Spanu, di Sassari.

Il concerto, la cui direzione artistica è affidata al maestro Adriano Falcioni, organista titolare della Cattedrale di Perugia, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Arte in Musica.

Concerto pro-Malawi. Mentre sabato 30 dicembre (ore 16), sempre in cattedrale, si terrà il “Concerto pro-Malawi” della Corale di Santo Spirito di Perugia. Un’iniziativa per sensibilizzare e promuovere raccolte di offerte a sostegno dei progetti dell’Associazione Amici del Malawi a favore della popolazione di uno dei Paesi più poveri del mondo, con cui la comunità diocesana perugino-pievese ha avviato da oltre 40 anni un proficuo gemellaggio-rapporto solidale.

Festa della Santa Famiglia. Sabato 30 dicembre (a partire dalle ore 17.30), presso la chiesa parrocchiale di San Sisto, si svolgerà la Festa della Santa Famiglia di Nazareth a cui è dedicato il luogo di culto. La festa culminerà con la celebrazione eucaristica (ore 18) presieduta dal vicario generale don Simone Sorbaioli, preceduta dal presepe vivente allietato dal suono delle zampogne.

Al termine don Simone Sorbaioli impartirà la “benedizione degli anniversari particolari e di tutte le famiglie”.

Celebrazione con il Te Deum. Domenica 31 dicembre (ore 18), in cattedrale, l’arcivescovo Maffeis presiederà la celebrazione eucaristica con il canto del Te Deum.

Celebrazione con il Veni Creator.

Lunedì 1° gennaio 2024, Maria S.S. Madre di Dio, Giornata per la Pace, sarà il vicario generale a presiedere la celebrazione eucaristica in cattedrale (ore 18), che si concluderà con il canto del Veni Creator.

Arrivo dei Magi in cattedrale. Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore, in cattedrale, le celebrazioni eucaristiche si terranno secondo l’orario festivo, tranne quella del pomeriggio anticipata alle ore 17, presieduta dall’arcivescovo Maffeis, preceduta, alle ore 15.30, dall’“Arrivo dei Magi”, con il corteo di figuranti in abiti d’epoca che sfilerà lungo corso Vannucci. La Sacra rappresentazione sarà animata dalla parrocchia di Marsciano e promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare.

Il “Pranzo di Natale” della Caritas diocesana alla Mensa “Don Gualtiero”

Il “Pranzo di Natale” offerto dalla Caritas diocesana a cui prende parte anche l’arcivescovo Ivan Maffeis, quest’anno sarà servito a cento persone in difficoltà, assistite tutto l’anno, presso la Mensa “Don Gualtiero” del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” di Perugia. Vuole essere anche un’occasione di aggregazione e socializzazione tra ospiti e volontari per una loro maggiore conoscenza reciproca.

Sono persone in difficoltà, anche sole, oltre interi nuclei familiari che non riescono a sbarcare il lunario.

Il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli, che fin d’ora ringrazia quanti si stanno prodigando per la riuscita di questo pranzo, ad iniziare dalle realtà produttive che hanno fornito alcuni generi alimentari per preparare il pranzo, come la Coldiretti e “Le Radici-Società Agricola” (che ha donato i panettoni), coglie con immensa gioia quanti si sono lasciati coinvolgere nell’iniziativa, vissuta anche come un’ulteriore occasione di conoscenza della Caritas e dei suoi servizi rivolti ai più fragili e a quanti vivono ai margini della società.

«Anche piccoli gesti e segni – commenta don Marco Briziarelli –, come i centro tavola e i segnaposto, donati da ragazzi e ragazze del dopocresima della parrocchia dei Ss. Andrea e Lucia in Cattedrale, e dai fanciulli della scuola d’infanzia “Donati Ticchioni” di Perugia, sono molto significativi e lasciano ben sperare per un futuro più solidale e meno individualista».

