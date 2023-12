Oltre 150 i premi assegnati

Assisi, 28 dic. 2023 – È stata una grande festa dello sport quella andata in scena al Teatro comunale Lyrick di Santa Maria degli Angeli mercoledì 27 dicembre per ‘Sportivi Eccellenti 2023’ e per il Primo ‘Premio Assisi Sport’. Tantissimi gli atleti premiati dall’amministrazione comunale di Assisi, che ha organizzato l’evento, ben dieci i premi della redazione sportiva del Gruppo editoriale Assisi News.

È Filippo Cianelli di Assisi Runners il Premio Assisi Sport 2023 assegnato dai lettori (430 voti su poco più di 2000 pervenuti). Una storia di riscatto la sua, che ha fatto emozionare i presenti, è grazie allo sport e alla corsa che Filippo Cianelli ha trovato la forza di uscire da problemi che lo avevano afflitto in un periodo particolare della sua giovane vita ormai alle spalle proprio grazia alla voglia di correre che lo ha portato in questo 2023 a realizzare il sogno di correre la Maratona di New York.

Per la redazione Assisi news, sportiva dell’anno Irma Testa (Federazione Pugilistica Italiana), sportivo dell’anno Francesco Felici (finalista US Open tennis in carrozzina), premi anche ad Elena Schiattelli (campionessa d’Italia di Padel con il Circolo Canottieri Aniene), Salvatore Puccio (ciclista professionista su strada del Team Ineos Granadiers), alla Sir Volley campione del mondo per club, al gruppo sportivo dell’Istituto Serafico di Assisi, premi alla carriera a Franco Falcinelli, Roberto Cammarelle (FPI) ed Orlando Ranucci (Unione Ciclistica Petrignano).

Una serata molto partecipata con un Teatro Lyrick pieno e applausi scroscianti, oltre 150 i riconoscimenti assegnati come Sportivi Eccellenti 2023 dal Comune.

Sportivi Eccellenti è la manifestazione che premia i protagonisti dello sport della Città di Assisi. Un’occasione per gratificare l’operato e le qualità degli sportivi e delle associazioni che si sono distinti durante tutta la stagione agonistica.

Durante la manifestazione, l’esibizione del coro e dell’orchestra degli alunni dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 di Petrignano di Assisi che ha accompagnato l’evento esibendosi in brani dedicati al Natale e non solo. Da anni una collaborazione con il Teatro Lyrick, esperienza di caratura internazionale per il coro e l’orchestra della scuola di Petrignano di Assisi. Tanti gli applausi.

Presenti il sindaco di Assisi Stefania Proietti, l’assessore allo sport Veronica Cavallucci, Domenico Ignozza presidente Coni Umbria, i rappresentanti del Comune di Assisi e le varie autorità civili locali e regionali, fra cui alcuni consiglieri, vicepresidenti e presidenti dei comitati sportivi della regione Umbria come Fabio Forzini consigliere nazionale Federciclismo e Luciano Bracarda presidente provinciale Perugia Comitato Federciclismo Umbria, e Carlo Emili vicepresidente Comitato Regionale Umbro Figc.

A presentare l’evento, il direttore del gruppo editoriale Assisi News e della redazione di Assisi Sport Stefano Berti e la giornalista Elisa Duili.

Premiati i gruppi sportivi degli istituti scolastici comunali, Istituti Comprensivi Assisi 1, Assisi 2, Assisi 3 e Convitto Nazionale di Assisi. Premiato il gruppo sportivo del Serafico di Assisi. Prima dell’inizio della serata il toccante ricordo di Davide Piampiano, ex calciatore del Viole Calcio, venuto a mancare in questo 2023 e per il quale è stato osservato un minuto di raccoglimento.

Poi il via, con il collegamento in esterna con Mattia Proietti Gagliardoni, giovane promessa del ciclismo, sul palco gli interventi di Doriana Sannipola e Barbara Carli in merito alla riforma sullo sport, toccante il racconto delle storie di vita Antonella Brunacci e Simone Albi, entrambi con lo sport hanno trovato un alleato speciale per i propri problemi di salute (la prima affetta da Parkinson oggi eccellente sportiva, il secondo nato prematuro è oggi atleta e preparatore atletico di gran livello).

Tra i big, il presidente Gino Sirci per la Sir Safety Perugia Volley, Salvatore Puccio e Roberto Cammarelle, Franco Falcinelli, Michele Iannucci e Francesco Felici, Irma Testa (non presente a causa di un lieve infortunio subito). Una serata tutta dedicata allo sport, con i tanti presenti davvero entusiasti, per un appuntamento diventato ormai punto fisso ad Assisi ogni fine anno.

“Si tratta di un evento voluto dall’amministrazione comunale – hanno affermato il sindaco e l’assessore allo sport – per esaltare e premiare gli atleti e le società che si sono distinti nel corso dell’anno. Riconoscimenti che sono stati assegnati a coloro che hanno incarnato i valori dello sport, e cioè la lealtà, il talento, il fair play, il sacrificio.

È stata una grande serata di sport ma anche una festa della città per celebrare i nostri ragazzi e le nostre ragazze che si cimentano con passione nelle varie discipline sportive”.

