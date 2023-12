Fabro (Tr), 30 dic. 2023 – I Carabinieri della Stazione di Fabro hanno tratto in arresto un 41enne in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, con applicazione della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Terni.

L’uomo, collocato pochi giorni fa agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per atti persecutori ed estorsione ai danni dei propri genitori, nella mattinata del 27 dicembre era evaso, venendo immediatamente rintracciato ed arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

Inoltre, nonostante le prescrizioni impostegli dalla precedente misura, aveva contattato telefonicamente la propria madre, minacciandola nuovamente. L’immediata segnalazione alla Procura ed al Tribunale ternani ha fatto scattare il provvedimento più afflittivo e per il 41enne si sono così aperte le porte della Casa Circondariale di Terni. (Foto di repertorio)

