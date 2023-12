Dal nostro inviato GILBERTO SCALABRINI

Norcia, 31 dic. 2023 – Dopo le false partenze sulla ricostruzione post sisma, il commissario straordinario del governo Guido Castelli, sottolinea che “la legge di bilancio appena approvata conferma la grande attenzione che questo Governo sta dedicando alle aree colpite dal sisma.

Sono infatti presenti tutte le misure che ci consentono di affrontare il 2024 potendo contare sugli strumenti necessari per proseguire, accelerando, in quel cambio di passo che nel corso di questo anno abbiamo impresso alla ricostruzione”.

E aggiunge: “Per la ricostruzione ci vuole tempo, ma deve essere il giusto tempo, non un minuto deve essere sprecato; il nostro patrimonio va recuperato per resistere alle future scosse. Lo facciamo non senza difficoltà, ma con la determinazione che meritano i territori di Umbria e Marche”.

I terremotati guardano fiduciosi e vogliono credere alle parole del Ministro. Chi vive ancora nelle casette sa quanto sono difficili questi anni, sette per l’esattezza, dove l’estate fa troppo caldo e l’inverno troppo freddo, soprattutto di notte quando le temperature vanno sotto lo zero.

Tutti, giovani e anziani, ricordano molto bene il sisma di sette anni fa. La concitazione, la paura, a volte l’annebbiamento di non capire bene cosa stesse accadendo.

E poi quello che è venuto dopo: l’esilio nelle casette, l’attesa di veder ricostruita casa propria dopo le tante promesse dei politici e, inevitabilmente, una vita diversa, vissuta in un limbo, come se il tempo si fosse fermato tra il 24 agosto e il 30 ottobre 2016.

Ultimamente un segnale di speranza c’è stato:il recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia, un simbolo del terremoto del 30 ottobre 2016. Grazie a un finanziamento complessivo di 15 milioni di euro provenienti dallo Stato, dall’Unione Europea e da importanti integrazioni fornite dall’Eni.

“Questo – ha detto Castelli – rappresenta un passo importante verso la ricostruzione e la rinascita della regione. La ricostruzione non riguarda solo gli edifici, ma anche la rinascita del tessuto sociale ed economico. Progetti come NextAppennino, finanziati con il Fondo complementare al Pnrr, hanno contribuito con quasi 400 milioni di euro a sostenere oltre 1300 imprese, generando investimenti totali di oltre 760 milioni di euro. Questo ha dato una spinta positiva alla ripresa delle attività economiche e alla resilienza delle comunità colpite dal terremoto”.

