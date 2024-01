Bastia Umbra, 3 genn. 2024 – Dopo lo strepitoso successo della prima edizione del Capodanno di Bastia in Piazza 2019-2020 e l’ormai noto periodo pandemico, il Palio è tornato in grande stile con una splendida serata all’insegna del divertimento.

DACCAPO, l’evento di Capodanno patrocinato dalla Regione Umbria, promosso e organizzato dal Comune di Bastia Umbra, Ente Palio de San Michele, Rollover e Riverock, è andato in scena in Via Ignazio Silone presso il Piazzale delle Poste all’interno di una tensostruttura di 200 metri quadri, riscaldata ed allestita per l’occasione.

Il cenone è stato organizzato da Eventi Si Perugia che si è occupata dell’allestimento dei tavoli e del catering esterno.

La presenza degli staff di Rollover e Riverock ha allietato i numerosissimi ospiti prima e dopo lo scoccare della mezzanotte con musica e divertimento.

L’arrivo del 2024 è stato salutato da centinaia di rionali (e non) che hanno brindato insieme al nuovo anno sotto il cielo colorato dai fuochi d’artificio.

La festa è proseguita con Mark David (Voice) e il DJ set di ARMANDO BROS che hanno offerto al pubblico un’accurata selezione delle hit più glamour degli ultimi anni. Il Beverage è stato a cura del Culto Bar Event mentre Nicholas Martini e Veronica De Angelis si sono occupati dell’Artwork.

Coinvolgimento e aggregazione ma, soprattutto, sano divertimento, tutti valori ispirati dal Palio de San Michele!

Federica Moretti, Presidente dell’Ente Palio, ha celebrato la serata:

“Beh, che dire! DACCAPO, mai nome più azzeccato. Perché siamo ripartiti proprio dalla fine del 2019 ed abbiamo vissuto ancora una volta una splendida serata all’insegna del Palio. È stato un successo strepitoso e a nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ente Palio, ringrazio sinceramente tutte le persone che ci hanno dato fiducia partecipando attivamente all’evento. Grazie alla Sindaca Paola Lungarotti e all’Amministrazione Comunale.

Grazie ad Eventi Si Perugia, che si è occupata del catering esterno con grandissimi risultati! La cena era buonissima ed i tavoli allestiti per l’occasione erano incantevoli. Grazie soprattutto a Rollover e Riverock per aver reso possibile questa splendida serata.

Questo dimostra ancora una volta che nel momento in cui si fa rete nella nostra città, possono nascere bellissimi eventi che riescono a coinvolgere tutte le fasce di età.

Il riscontro della nostra comunità ha testimoniato di nuovo come il Palio de San Michele rappresenti il collante sociale di Bastia Umbra. Quando il Palio si accende, Bastia si illumina d’immenso, sempre. Che sia un 2024 fantastico per tutti!“

