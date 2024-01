Perugia, 3 gennaio 2024 – Domani, giovedì 4 gennaio la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venerdì 5, avremo molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. I cieli torneranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione dalla sera: previsti rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Umbria meridionale nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, ma solo deboli piogge; sull’Appennino Cceli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano.

Sabato 6, giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Zero termico nell’intorno di 2100 metri.

Domenica 7, la circolazione depressionaria allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Durante il giorno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata sulle pianure settentrionali; su quelle meridionali e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Zero termico nell’intorno di 1650 metri.

Lunedì 8, molte nubi e cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Sulle pianure settentrionali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su quelle meridionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a deboli nevicate in serata. Zero termico nell’intorno di 1050 metri.

