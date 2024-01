Perugia, 5 gennaio 2024 – Domani, tornerà la neve in montagna e ci sarà un leggero calo termico che renderà il clima più invernale per qualche giorno. Un netto calo termico, invece, è previsto tra il 7 e 8 gennaio.

Per l’Epifania, i venti saranno di Grecale e un’area di bassa pressione abbraccerà tutta la nostra Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Nello specifico, sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata attenuazione dei fenomeni; sulle pianure meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico intorno ai 2100 metri.

(2)