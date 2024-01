Al Palabarton partenza in salita per le Black Angels che comunque piegano San Giovanni in Marignano in quattro set. Coach Giovi: “Bene la vittoria, non la prestazione”

Perugia, 11 gennaio 2024 – La Bartoccini Fortinfissi Perugia non sbaglia nel primo appuntamento del 2024. Nel quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2, le Black Angels, davanti al pubblico di casa del Palabarton, battono per 3 a 1 la Omag-Mt San Giovanni in Marignano dell’ex Bertini.

In verità la sfida di mercoledì 10 gennaio è partita in salita per le ragazze di coach Giovi con un primo set giocato male un po’ sotto tutti i punti di vista e perso per 17 a 25. E’ arrivata però una pronta riscossa nel secondo parziale con Sirressi & company che hanno fatto la voce grossa andando a pareggiare i conti con un 25-21.

Il terzo parziale è a totale appannaggio della Bartoccini Fortinfissi (25-18), mentre nel quarto c’è da sudare di più, ma alla fine le Black Angels, trascinate da una Traballi quasi in stato di grazia ed Mvp del match con 18 punti a referto, prevalgono per 25-22 e guadagnano l’accesso alla semifinale.

Si giocherà ancora al Palabarton con data da definire: l’avversario è Cda Volley Talmassons, vittoriosa nell’altro quarto di finale con Montecchio (3-0). Dall’altra parte del tabellone si scontreranno invece Busto Arsizio e Messina. Dunque nel tabellone di Coppa Italia rimangono in gioco solo squadre del girone A. Prossimo appuntamento sabato 13 gennaio per la pennultima gara della prima fase contro Città di Messina sempre al Palabarton.

CRONACA

Avvio all’insegna dell’equilibrio. San Giovanni in Marignano dimostra di avere qualità in attacco e la Bartoccini non riesce ad imporsi (7-10). Diversi errori in battuta e poca precisione sotto rete minano il percorso della squadra di Giovi (12-19). Kosareva mette a segno un mini break (15-21), ma le romagnole non mollano e portano a casa il set (17-25).

Nel secondo set la Bartoccini entra in campo con un altro spirito. Traballi va in scena ma San Giovanni in Marignano non molla (8-6). Kosareva e Bartolini alzano il muro: Perugia cerca di allungare (15-10). Funziona la difesa anche con Traballi: la contesa però resta aperta (20-18). Kosareva ci mette di nuovo lo zampino e la Bartoccini può tirare un sospiro di sollievo (25-21)

Nel terzo set la Bartoccini prende subito in mano la partita (8-4). San Giovanni in Marignano soffre nel tenere il passo (16-9). Ortolani resta una spina nel fianco delle Black Angels (17 i punti per lei), ma Kosareva conferma la sua serata sì e trascina le compagne verso il vantaggio (25-18).

Nel quarto set ancora Perugia in avanti con Kosareva, Traballi e Bartolini già in doppia cifra (8-4). La via per la vittoria è lunga. Giovi richiama Montano, non al top, per Viscioni (16-13). Traballi resta protagonista, supportata dalla vivacità sotto rete di Asia Cogliandro. San Giovanni in Marignano resta in scia (20-19). Torna in campo Montano. Il finale è al cardiopalma: si va punto su punto (22-22). Traballi è una sicurezza, Ricci la serve e la Bartoccini Fortinfissi guadagna la semifinale (25-22).

INTERVISTE

Andrea Giovi, coach della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Sono contento del passaggio del turno, ma non della prestazione della squadra. Voglio più partecipazione e più impegno. Abbiamo faticato anche per merito delle avversarie, ma d’ora in avanti serve un altro approccio e un’altra gestione”

Gaia Traballi, schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Abbiamo ottenuto una bella vittoria con qualche difficoltà, ma ci sta. La sosta ci ha permesso di ricaricare un po’ le pile: siamo pronte per affrontare la fase delicata della stagione”.

Remo Ambroglini, direttore sportivo della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Contava passare il turno e lo abbiamo fatto. La prestazione però non mi ha soddisfatto”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-1

Set: 17-25, 25-21, 25-18, 25-22

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 18, Viscioni 1, Ricci, Braida, Bartolini 11, Montano 7, Cogliandro 8, Kosareva 15, Sirressi (L1). N.e.: Atamah, Turini, Lillacci (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 23, Salvatori 1, Ghibaudo, Consoli 12, Parini 5, Meliffi, Turco, Pecorari 6, Nardo 12, Caforio (L1). N.e.: Cangini, Giacomello, Urbinati (L2). All.: Bertini. Ass.: Zanchi

Arbitri: David Kronaj – Martin Polenta

(2)