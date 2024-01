Sono provenienti da varie città d’Italia

Perugia, 11 gennaio 2024 – Ieri il Questore della provincia di Perugia, dr. Fausto Lamparelli, ha ricevuto i 6 nuovi Agenti della Polizia di Stato assegnati dal Dipartimento della P.S., a decorrere dalla data odierna, alla Questura di Perugia.

Gli Agenti, tutti effettivi ed in servizio operativo da alcuni anni, provengono da vari reparti della Polizia di Stato dislocati in altrettante varie città della penisola. Il Questore ha augurato buon lavoro ai nuovi arrivati che sono stati successivamente dislocati per lo svolgimento dei servizi istituzionali .

