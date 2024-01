Hanno rispettivamente 25 e 27 anni e sono entrambi gravati da precedenti

Orvieto, 15 gennaio 2024 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno deferito in stato di libertà per il reato di concorso in deturpamento ed imbrattamento di immobili due giovani del posto, rispettivamente di 25 e 27 anni, entrambi gravati da precedenti.

La notte del 7 gennaio, ignoti avevano imbrattato con bombolette spray i muri perimetrali di un’officina di Orvieto Scalo con scritte denigratorie nei confronti del titolare, replicando alcune frasi offensive anche sulle pareti di un condominio ubicato a breve distanza dall’attività commerciale.

La notte del 10 gennaio l’azione vandalica veniva ripetuta ma, questa volta, il titolare dell’officina si accorgeva della presenza dei malfattori, segnalandola al 112 e permettendo il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che intercettava ed identificava quattro giovani.

Grazie alla successiva acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza esistenti in zona, i militari raccoglievano elementi gravemente indiziari nei confronti di due di essi, ritenuti autori materiali degli imbrattamenti: si tratta di due giovani del posto già noti alle forze dell’ordine ed assurti recentemente agli onori delle cronache per aver compiuto alcuni danneggiamenti che avevano turbato l’opinione pubblica orvietana. Per i due è così scattata una nuova denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’attenzione degli uomini dell’Arma sugli atti di vandalismo rimane molto alta, proprio in virtù dell’allarme sociale che ne era scaturito, tanto è vero che, grazie all’azione di sensibilizzazione operata nei confronti delle vittime del primo episodio, l’immediata segnalazione alla Centrale Operativa del nuovo atto vandalico ha consentito il risolutivo intervento dei Carabinieri.

