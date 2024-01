Domenica 21 gennaio – Doppia replica alle ore 11 e alle ore 17.30. Uno straordinario spettacolo interattivo e immersivo in cui le due danzatrici creano, con la partecipazione attiva dei bambini, una città green immaginaria

Solomeo (Pg), 16 gennaio 2024 – Domenica 21 gennaio al Teatro Cucinelli di Solomeo, in doppia replica alle 11 e alle 17.30, la Compagnia TPO porta in scena +Erba. Una foresta in città, uno straordinario spettacolo interattivo in cui due danzatrici invitano i bambini tra il pubblico a partecipare alla creazione di una città green immaginaria. La direzione artistica è di Davide Venturini e Francesco Gandi, danzano Běla Dobiášová e Valentina Consoli; il set interattivo è di Rossano Monti, la visual design è Elsa Mersi.

La danzatrice “architetta” osserva il paesaggio e disegna l’intera città partendo dalle case, le strade e gli spazi urbani. La danzatrice “giardiniera” invece osserva la terra, gli insetti, disegna erba e alberi. I due personaggi si muovono in una scena vuota dove due grandi schermi allineati evocano una stanza delle meraviglie: qui le loro fantasie, idee e progetti si colorano e prendono vita.

L’architetta immagina case gradevoli e piene di luce, la giardiniera le ridisegna inserendo erba e alberi e, piano piano, la loro città immaginaria cresce unendo le due diverse sensibilità. Ma la città appena nata è un ambiente vivo e quindi nuovi personaggi e nuovi eventi entrano in gioco.

Arrivano i bambini a popolare lo spazio e a colorare la scena, arrivano gli insetti, le stagioni: la città da piccola diventa più grande e complessa. Il sogno di una città green si realizza, ma nella città c’è anche una minaccia, una fabbrica che crescendo allontana gli insetti, gli uccelli e fa morire gli alberi.

Saranno le danzatrici, insieme ai bambini, a ridisegnare lo spazio in modo che la natura possa crescere di nuovo: è qui che avverrà il “concerto degli alberi”.

LA COMPAGNIA TPO E IL TEATRO INTERATTIVO. Teatro visivo, emozionale, tattile, immersivo. Negli spettacoli del TPO il protagonista è lo spazio scenico, le immagini, i suoni e il corpo. Grazie all’uso particolare del digital design gli spettacoli si trasformano in “ambienti sensibili” dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco.

Danzatori, performer e il pubblico stesso condividono la scena esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura. Ogni creazione nasce come “set”: una macchina scenica concepita per dialogare con il corpo in movimento, sia esso quello di un attore, di un danzatore o di un gruppo di bambini. Immagini e suoni s’interfacciano quindi con il corpo, trasformando dal vivo i gesti in azioni interattive.

Il lavoro della Compagnia TPO è diretto da Davide Venturini e Francesco Gandi: insieme operano come art director di un team eclettico formato da ingegneri e artisti dell’immagine e del suono.

INFO e BIGLIETTI

Spettacolo consigliato dai 4 anni.

Prenotazioni. Botteghino telefonico Regionale Teatro Stabile dell’Umbria Tel. 075 57542222 Giorni feriali: dalle 16 alle 20, fino al giorno prima dello spettacolo.

Vendita Botteghino Teatro Morlacchi Piazza Morlacchi 13 – Perugia Tel. 075 5722555. Giorni feriali: dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; Sabato: dalle 17 alle 20.

Botteghino Teatro Cucinelli Tel. 075 57542213

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it

