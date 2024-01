Perugia, 17 gennaio 2024 – Dopo il riuscitissimo concerto di Natale, lo smontaggio delle natività e la pulitura dei muri imbrattati da aspiranti “pittori” l’impegno della Pro Ponte è tutta concentrata sulla “Cena di Tesseramento” che ogni anno in questo periodo l’associazione ricorda ai propri sostenitori.

Si svolgerà venerdì 19 gennaio – ore 20.00 – nella storica sede di via Tramontani, 5 . traversa strada dei Loggi di fronte al Nostrano. E gli “amici” ogni anno crescono di numero a conferma dell’apprezzamento di soci e pubblico per l’impegno culturale, sportivo, artistico e sociale della “Pro Ponte, insieme per vivere”.

Quest’anno sarà “Bicio”, l’antidepressivo naturale” a intrattenere il pubblico durante la degustazione della cena preparata dal gruppo di cucina dell’associazione. Le barzellette di “Bicio” circolano sui social e sono molto seguite ma ascoltarle direttamente al microfono del palco di via Tramontani sarà tutta un’altra cosa.

Ospite d’onore della serata sarà Virginia Brunori, vincitrice del reality “La caserma 2” insieme al alcuni finalisti che racconteranno i retroscena della fortunata trasmissione andata in onda sulla RAI. Cena e intrattenimento: 20€ (15€ per coloro che abbiano già rinnovato la tessera). Info e prenotazioni:327.9840071. Ore 20.00 di venerdì 19 gennaio.

