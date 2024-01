E’ in programma sabato 20 gennaio a Bologna

Gualdo Tadino, 18 gennaio 2024 – Sarà presente anche il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti all’importante Forum Nazionale delle Disabilità, Diversità e Fragilità in programma sabato 20 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 a Bologna (in via Andreini 2) per discutere sull’idea di un’Italia più accessibile, inclusiva e giusta.

Il Forum Nazionale Disabilità, Diversità e Fragilità, affronta il tema dell’Universal Design in un evento dal titolo “Un’Italia accessibile è possibile. Un Paese accessibile per e a tutte e tutti, nessuno escluso: non è un sogno, è Universal Design”.

Un pomeriggio che ha l’obiettivo di creare condivisione, dialogo, ascolto, riflessione ed interazione tra cittadine e cittadini, esperti, Parlamentari, Consiglieri regionali e Amministratori locali sull’Universal Design.

Il Sindaco Presciutti sabato 20 gennaio alle ore 15.50 sarà uno dei relatori nel Panel “Amministrazioni ed Urbanistica” che vedrà la partecipazione anche del Sindaco del Comune di Bologna, Matteo Lepore, del Sindaco del Comune di Aosta, Gianni Nuti, dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina e degli onorevoli Stefano Vaccari e Virginio Merola.

Il momento d’incontro sarà, altresì, l’occasione sia per far conoscere la proposta di legge che il Forum ha redatto sul tema dell’Universal Design, sia per rispondere ad eventuali quesiti, e/o curiosità, in relazione alla stessa. “Si tratta di un lavoro corale tra tutti i componenti del Forum – spiega la Presidente Elisa Bortolazzi – che ci ha visti impegnati a lungo per concretizzare la proposta di legge. Siamo partiti da un sogno, ora proviamo a renderlo realtà, grazie anche al contributo fondamentale del Sindaco di Gualdo Tadino”.

Sempre Sabato 20 Gennaio, inoltre, il Sindaco Presciutti prima dell’appuntamento bolognese, durante la mattinata (alle ore 11) sarà presente a Pesaro in occasione della Giornata Inaugurale di “Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura”, che sarà aperta dal discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

