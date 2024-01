Foligno, 19 gennaio 2024 – Nel pomeriggio di lunedì scorso gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Foligno hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino albanese per il reato di violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale.

La vicenda è scaturita da un controllo a carico del soggetto, che gli Agenti hanno effettuato durante il servizio di controllo del territorio, nel corso del quale è stato possibile approfondire la sua posizione.

Dagli accertamenti effettuati è emerso, in primo luogo, che il cittadino albanese – di 24 anni – fosse già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Inoltre, i poliziotti hanno rilevato che il giovane – irregolare sul territorio nazionale – era stato recentemente raggiunto da un decreto di espulsione, in conseguenza del quale non avrebbe potuto fare rientro in Italia prima di 5 anni.

Terminati tutti gli accertamenti gli operatori hanno proceduto all’arresto in flagranza del 24enne, contestandogli la violazione del divieto di reingresso in Italia, reato previsto dal Testo Unico in materia di Immigrazione.

Il soggetto deve presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.

(1)