Norcia, 21 gennaio 2024 – Un centauro 60enne ha perso oggi la vita in Valnerina. Non si consce ancora la dinamica del sinistro ma l’impatto delle due ruote contro un altro veicolo è stato terribile. Il centauro, proveniente dal veneto, stava facendo un gita nella nostra regione e aveva scelto la Valnerina per raggiungere Norcia.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 685 delle Tre Valli Umbre.

Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i Carabinieri di Norcia e gli uomini dell’Anas. La strada è rimasta chiusa in direzione Acquasparta, dal km 33,000 al km 32,000, per consentire i rilievi di legge .

