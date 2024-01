Anche le donne del Movimento 5 Stelle Terni parlano di ennesima dimostrazione di intolleranza e cattiveria sessista

Perugia, 23 gen. 2024 – Sulle frasi omofobe e sessiste del sindaco di Terni che, durante la discussione di un atto sulla violenza di genere in consiglio comunale, ha detto: «Un uomo normale guarda il culo di una donna e forse ci prova». Le minoranze hanno subito abbandonato l’aula.

“Le parole e i toni utilizzati nel dibattito del Consiglio Comunale di Terni non corrispondono alla cultura della collettività Umbra tutta, laddove negli anni – con un costante lavoro di rete – sono state portate avanti campagne di sensibilizzazione, convegni, formazione, istituzioni di numeri di telefono di pronto intervento e aiuto, case rifugio, centri antiviolenza: tutte azioni mirate a ridurre il fenomeno della violenza di genere intesa in tutte le sue forme ( stalking, violenza sessuale, violenza psicologica, abusi, mobbing, e abusi sui posti di lavoro …)”.

È quanto afferma la presidente del Centro regionale per le Pari opportunità (CPO) della Regione Umbria, Caterina Grechi, intervenendo a nome del CPO.

“In particolare – prosegue – occorre ribadire un concetto cruciale: la violenza sulle donne nasce e cresce su radici culturali e sociali precise, sulla pervasiva persistenza di stereotipi di genere che vanno prima di tutto riconosciuti per poi essere eradicati; stereotipi che serpeggiano nel nostro senso comune, nel nostro linguaggio e nelle nuove forme di comunicazione.

In questo senso – conclude – le recenti considerazioni del Primo Cittadino di Terni ne rappresentano -nella forma e nella sostanza- un luminoso esempio di ciò che si auspica possa cadere in disuso negli usi, nei costumi e nel linguaggio – tanto più quello all’interno delle Istituzioni!”.

Nota delle donne del Movimento 5 Stelle

Stavolta sembrava andare tutto nel verso giusto. Un atto di indirizzo delle minoranze sul contrasto alla violenza di genere e poi l’approvazione quasi totale da parte dei consiglieri di maggioranza. Insomma qualcosa che potesse mettere d’accordo tutti. Invece ancora una volta l’intervento a sproposito e totalmente inopportuno del sindaco di Terni ha rimescolato le carte gettando la questione nel calderone della volgarità e della più totale nefandezza di contenuti e di forma.

Noi donne del Movimento 5 Stelle, quelli come Stefano Bandecchi che utilizzano costantemente il turpiloquio, infarciscono di violenza verbale ogni contraddittorio e manifestano una subcultura radicata a cui probabilmente per arroganza non hanno mai posto rimedio, non li guardiamo neanche. Se il sindaco avesse avuto un minimo di pudore o di rispetto nei confronti delle donne e di quel consiglio, non avrebbe dovuto neanche presentarsi in aula.

Sono anni che Stefano Bandecchi dimostra in ogni sua uscita intolleranza, cattiveria sessista gratuita, una mentalità patriarcale della peggior specie e un’arroganza verbale che il più delle volte culmina nel silenziare la sua interlocutrice di turno solo perché la pensa diversamente. La coerenza è importante. E le parole sono importanti!

Non creda il sindaco di Terni di parlare sempre ed esclusivamente con i suoi accoliti. Coloro che a prescindere prendono le sue difese senza considerare in alcun modo quanto ipocrita e vergognoso possa essere considerato il loro atteggiamento, in particolare le rappresentanti del genere femminile. Noi siamo profondamente preoccupate dall’atteggiamento sessista che spesso emerge nella nostra società ed alimenta disuguaglianze e pregiudizi, danneggiando non solo le donne ma anche gli uomini.

Ci chiediamo e chiediamo al sindaco di Terni se è consapevole delle implicazioni negative che tale atteggiamento suscita. Alcuni comportamenti o commenti possono sembrare banali o innocenti, ma in realtà perpetuano stereotipi dannosi e contribuiscono ad una cultura che impedisce alle donne di raggiungere il loro potenziale.

Eppure, crediamo ancora fermamente che sia nell’interesse generale promuovere l’uguaglianza di genere. È compito di tutti sfidare le idee radicate che vedono le donne come oggetto sessuale o come esseri inferiori agli uomini. Abbiamo sfide enormi che ci attendono e siamo ancora qui a difenderci da pregiudizi o stereotipi, mendicando dignità e rispetto. Il sindaco Bandecchi farebbe bene a tornare in sè, in nome di un’armonia generale di intenti almeno sui temi fondamentali della nostra società.

(3)