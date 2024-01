Riccardo Leonelli porta in scena domenica 28 gennaio Edgar Allan Poe tra horror e umorismo

Trevi, 24 gennaio 2024 – Prenderà il via domenica 28 gennaio alle 17 il nuovo appuntamento in cartellone per la stagione di teatro e danza 2023/2024 “Atto 2 specialità TEATRO (locale confermato)”, promossa da TEC – Teatro al Centro al teatro Clitunno di Trevi.

In scena Riccardo Leonelli protagonista e autore di “Non giocarti la testa col diavolo” di Edgar Allan Poe, accompagnato da Emanuele Cordeschi (voce e batteria), Riccardo Cordeschi (basso), Lorenzo D’Amario (chitarra elettrica), Emanuele Grigioni (tastiere) e, in video, da Sergio Petrucci e Valentina Lilla.

Sul palco – Quando un artista è grande, lo è in tutto ciò che fa. Edgar Allan Poe non è soltanto un inventore di gialli, incubi e personaggi oscuri indimenticabili, ma è anche – non tutti lo sanno – un felicissimo scrittore umoristico.

Dalla sua profonda inquietudine e capacità immaginativa derivano mostruosità in grado di tenervi svegli un’intera notte, ma anche situazioni grottesche e divertenti capaci di ribaltare il senso comune, attraverso una genialità che sa cogliere alla perfezione i vizi degli uomini.

Ed è proprio questo che rende Poe un genio: la sua semplicità efficace nel dipingere caratteri reali – spesso malati o psicologicamente deboli – in un contesto tragico, magico o immaginifico, o semplicemente nella quotidianità borghese del suo tempo.

E come nella vita, Riccardo Leonelli dà voce a un Poe simile: molteplice e fratto, attraversando i più svariati stati dell’animo umano in un viaggio in cui l’attore/narratore rivive le sue storie e quelle dei suoi personaggi. Sul palco, il quartetto musicale composto da Emanuele Cordeschi, Riccardo Cordeschi, Lorenzo D’Amario ed Emanuele Grigioni esegue potenti brani originali e cult del repertorio progressive rock, con l’aggiunta di proiezioni video che arrivano di volta in volta al cuore dei racconti grazie alla partecipazione di Sergio Petrucci e Valentina Lilla.

Lo spettacolo si apre nella leggerezza delle tranquille esistenze di borghesi benestanti, per sboccare lentamente nell’intimo delle inquiete giornate di individui che non si accontentano del proprio status e trovano nell’oscurità della notte quella parte di io inespressa, immonda o inenarrabile che è dentro di loro.

Dal racconto grottesco Non bisogna giocarsi la testa col Diavolo, da cui lo spettacolo trae il titolo, all’ossessionante narrazione de Il cuore rivelatore, la performance conduce il pubblico in un’America lontanissima da quella attuale, eppure già densa di storie di forte impatto emotivo e spettacolare, traghettandolo senza troppo garbo dal riso all’incubo, dalla caricatura alla depravazione morale.

Non è uno spettacolo che vuole terrorizzare, per l’amor di Dio. La voce di Poe non fa altro che metterci in guardia con un semplice e saggio suggerimento: non giocarti la testa col Diavolo.

L’attore e regista umbro Riccardo Leonelli, noto per numerose fiction Rai (“I fantastici 5”, “Il Paradiso delle signore”, “Luisa Spagnoli”, “La fuggitiva”, “Nero a metà”, “Don Matteo”, “Un passo dal cielo”, “Non mi lasciare”, “Lea un nuovo giorno”, “Una pallottola nel cuore”) rende omaggio al grande scrittore dell’incubo Edgar Allan Poe con uno spettacolo a cavallo tra horror e umorismo.

“Non giocarti la testa” da Edgar Allan Poe, di e con Riccardo Leonelli, voce e batteria Emanuele Cordeschi, basso Riccardo Cordeschi, chitarra elettrica Lorenzo D’Amario, tastiere Emanuele Grigioni, e con (in video) Sergio Petrucci, Valentina Lilla, video Keiken srl, luci e audio S.S. Service, aiuto regia Damiano Angelucci, foto locandina Andrea Ciccalè, produzione Povero Willy.

Costi – Abbonamento a 10 spettacoli: intero euro 130 – ridotto euro 100 (sotto 26 e sopra 65 anni). Abbonamento a 5 spettacoli a scelta (da scegliere al momento della prenotazione dell’abbonamento): intero euro 75 – ridotto euro 60. Biglietti: Intero euro 18 – Ridotto euro 15 (sotto 26 e sopra 65 anni).

Informazioni e prenotazioni: 375 6245808 – info@teatroclitunnotrevi.it (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Ritiro biglietti prenotati al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 19 alle 20.45.

Prevendite: circuito VivaTicket

TEC è una realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni)

Sito ufficiale www.teatroclitunnotrevi.it

