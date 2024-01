Foligno, 23 gennaio 2024 – Venerdì 9 febbraio alle ore 21:15 allo Spazio Zut di Foligno, la palestra di arrampicata “il Muro” del Club Alpino Italiano, sezione Foligno, e lo Spazio Zut presentano “Sogni Montagne Amicizia” con la presenza di due alpinisti e Accademici del Club Alpino Accademico Italiano, Samuele Mazzolini e Francesco Piacenza.

I due arrampicatori racconteranno i sogni che li hanno condotti a realizzare le poderose imprese alpinistiche e il legame di amicizia consolidato dalla corda e dal cuore, mai interrotto nel tempo.

Tutto inizia nel 2008. In quel periodo Samuele è già uno dei più forti alpinisti del centro Italia mentre Francesco è ancora all’inizio della sua esperienza. Samuele ha già scalato un’infinità di vie in Dolomiti e ad Arco di Trento mentre Francesco ha avuto come maestro Francesco Burattini, prima nelle Alpi Centrali e poi in Dolomiti.

Dopo aver ripetuto l’anno precedente la “Marsili-Panza” sulla nord del Camicia con Cristiano, Samuele chiede a Francesco di essere il suo compagno per aperura di una nuova via sulla nord del monte Camicia, l’Eiger degli Appennini, una montagna temuta da chiunque.

Francesco accetta con entusiasmo e altrettanta incoscienza. L’impresa si concretizza e quindi nasce la grande amicizia… di “roccia”. Anno dopo anno i due alpinisti arrampicano le più importanti pareti che hanno segnato la storia dell’alpinismo.

Il loro alpinismo è leggero, sorridente, armonico. Prima Samuele e poi Francesco diventano Accademici del Club Alpino Accademico Italiano. La loro voglia di esplorare li porterà ad aprire nuovi itinerari nel centro Italia, sempre nel rispetto dell’etica di un alpinismo puro e onesto.

Durante la serata saranno proiettati video delle ascese alpinistiche a cui seguirà un dibattito con gli ALPINISTI.

