Spoleto, 24 gennaio 2024 – Sabato 27 gennaio alle ore 10.00, la Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ ospiterà a Palazzo Mauri l’incontro “Il Valzer dei moscerini” tenuto dalla dottoressa Monica De Rosa, musicista e operatrice musicale 0-6 anni, che affronterà il tema dell’importanza della musica fin dai primi giorni di vita quale strumento per aiutare i bambini ad esprimere le proprie potenzialità e a conquistare l’autonomia espressiva.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, realizzato dalla biblioteca comunale e dal Consultorio familiare di Spoleto ed inserito nel Programma Nati per Leggere.

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9.

Tra le principali finalità del Patto locale per la lettura c’è la promozione della lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.

