Incontro “un cuore nuovo. Dal male di vivere alla gioia della fede” con l’attrice Beatrice Fazi

Terni, 24 gennaio 2024 – Primo appuntamento delle Manifestazioni Valentiniane 2024 in onore di San Valentino patrono di Terni e dell’amore, promosse dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia, venerdì 26 gennaio alle ore 21.15 nella chiesa di Sant’Antonio a Terni con l’incontro testimonianza “Un cuore nuovo.

Dal male di vivere alla gioia della fede” a cura del Movimento per la Vita di Terni. Ne parlerà l’attrice Beatrice Fazi, nota per le sue interpretazioni nelle fiction della RAI, “Un medico in famiglia” e “Un posto al sole”. La vicenda personale che la stessa attrice ha raccontato in molte parti d’Italia e in alcune interviste televisive, presenta risvolti molto interessanti e coinvolgenti, tanto da indurla a trasferirla per iscritto nel suo primo libro: “Un cuore nuovo. Dal male di vivere alla gioia della fede”.

In uno stile comunicativo molto avvincente Beatrice racconta i passaggi più critici della sua vita, in particolare quella giovanile, evidenziando quegli aspetti interiori che ne determinavano le scelte e le procuravano il malessere e l’insoddisfazione. Fino ad un incontro significativo, inaspettato, che finalmente le ha cambiato il “cuore”.

Beatrice si è sentita amata e perdonata per gli errori compiuti e da qui è rinata per una nuova esperienza di vita che oggi la vede felice sposa e madre di 4 figli!

La vicenda umana di Beatrice presenta tratti molto comuni alle ultime generazioni e quindi può essere facile termine di paragone per loro. Tanto da offrire loro una chiave di lettura delle proprie scelte che può salvarle dal non senso della vita ed aprirsi così ad una proposta di vita piena che la fede permette di vivere con gioia in tutti i suoi particolari.

Preludio alla testimonianza il momento musicale di Vittorio Gabassi con la cantante Luisella Merli, che presenterà alcune sue composizioni.

